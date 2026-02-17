Un live di musica cruda e sperimentale | sul palco i cinque musicisti di Si! Boom! Voilà

Il gruppo Si! Boom! Voilà! si prepara a salire sul palco del Bronson Club sabato 21 febbraio, portando una musica sperimentale e intensa. La band nasce dall’unione di cinque musicisti italiani, tra cui Roberta Sammarelli e Davide Lasala, provenienti da esperienze diverse nel panorama musicale. La loro performance promette suoni crudi e innovativi, con strumenti e tecniche che spingono oltre i limiti tradizionali. La serata si preannuncia come un'esplosione di energia e creatività dal vivo.

Sabato 21 febbraio sul palco del Bronson Club si esibirà Si! Boom! Voilà!, un progetto nato dall’incontro di cinque musicisti italiani: Roberta Sammarelli, Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri. Cinque personalità con percorsi profondamente diversi, ma accomunate dalla stessa tensione creativa. Dopo anni di palchi, dischi e collaborazioni diverse, sentono l’urgenza di ricominciare da un suono crudo, diretto, umano. Un progetto nato senza premeditazione, in una sala di registrazione. Al basso c’è Roberta Sammarelli, dei Verdena, nota per le collaborazioni con Francesco Motta e per progetti di sonorizzazione cinematografica e performance collettive.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Sessanta musicisti sul palco del conservatorio per il Concerto di Natale con carabinieri e studentiIl Conservatorio Nicolini si riempie di magia e emozioni il 18 dicembre, con il Concerto di Natale 2025. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: UN ALTRO MAGICO VICENZA IN FESTIVAL, SUL PALCO DI PIAZZA DEI SIGNORI; Noisy Naples 2026, due giorni di musica alla Mostra d’Oltremare; Un live di musica cruda e sperimentale: sul palco i cinque musicisti di Si! Boom! Voilà; L’architettura moderna è l’ultimo vero palco della musica live. Live Nation compra l’Unipol Forum di Assago, Carroponte e il Teatro Repower: ecco cosa accadrà a Milano e nel mondo della musica dal vivo in ItaliaIl colosso internazionale ha firmato l'accordo per comprare il gruppo ForumNet, con investimenti per migliorare l'esperienza del pubblico ... ilfattoquotidiano.it L’improvvisazione per esplorare i confini musicali: ogni live di Pietra Tonale è un unicumGiulia Impache racconta il collettivo cangiante che a Busto Arsizio si trasforma in una formazione da otto elementi per esplorare lo spazio musicale: un live che riscrive continuamente i brani del pri ... varesenews.it Francesco Bianco Ciro Contaldo. . Carnevale all’Oasi Boom: un’esplosione di colori e allegria! La nostra scuola si è trasformata in un mondo di maschere, sorrisi e coriandoli. I bambini hanno festeggiato il Carnevale tra musica, giochi, balli e tante risate, vi facebook