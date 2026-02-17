L’ex Centro di Controllo RAI di Gio Ponti nel Parco di Monza diventerà un hospice pediatrico, perché il Comune ha deciso di riqualificare l’edificio per offrire un nuovo spazio dedicato ai bambini malati. La struttura, situata vicino al laghetto e facilmente accessibile, sarà trasformata per accogliere piccoli pazienti e le loro famiglie, mantenendo il suo ruolo di luogo di cura e supporto.

Monza, 17 febbraio 2026 – L'ex Centro di Controllo RAI di Gio Ponti ospiterà un hospice pediatrico. Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha deliberato e approvato l'accordo di partenariato con la Fondazione Morandi ETS per la concessione di 40 anni dell'ex Centro di Controllo RAI di Gio Ponti, progettato dallo Studio Ponti-Fornaroli-Rosselli, per la sua riqualificazione e la successiva gestione. L'edificio ospiterà Domus Morandi - La Casa dei Sogni, un hospice pediatrico di eccellenza per cure palliative e terapie del dolore, oltre che la nuova sede della Fondazione. Con questo atto prende formalmente avvio un progetto unico: la trasformazione di un capolavoro dell'architettura moderna attualmente inutilizzato in una casa accogliente e aperta al territorio, dove bambini con patologie complesse e malattie inguaribili e le loro famiglie potranno trovare cura, sostegno, relazioni e serenità, in stretta collaborazione con la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un hospice pediatrico nell’ex Centro di Controllo Rai del Parco di Monza. “Non un luogo di fine ma di vita”

L'ex centro Rai del Parco che diventa un hospice pediatrico e il futuro incerto della Villa RealeL’ex centro Rai nel Parco di Monza è stato confermato come futura sede di un hospice pediatrico.

