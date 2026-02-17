Un euro forte che faccia da scudo allo yuan La rotta dell’Ecofin

Un euro forte, in grado di reggere il confronto con il dollaro, garantire la sopravvivenza del più grande mercato unico del mondo e fare da argine allo yuan. C’era una certa ambizione tra i ventisette ministri dell’Economia convenuti a Bruxelles per l’Ecofin, preceduto dal tradizionale Eurogruppo, la riunione dei responsabili delle Finanze della sola zona euro. La chiave di lettura l’ha data il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis. “Il contesto sempre più impegnativo a livello geopolitico ha dato nuovo impulso ad agire sul ruolo internazionale dell’euro”. Un preambolo che parte da una consapevolezza. 🔗 Leggi su Formiche.net

Ecofin approva dazi Ue da 3 euro su piccoli pacchi commercio onlineIl Consiglio Ecofin ha deciso di introdurre un dazio doganale fisso di 3 euro sui piccoli pacchi di valore inferiore a 150 euro che entrano nell’UE, principalmente tramite commercio elettronico.

