Un corso di autodifesa per chi frequenta la scuola

Gli studenti della terza media della scuola salesiana di Bologna hanno partecipato a un corso di autodifesa, perché vogliono sentirsi più sicuri in città. Durante le lezioni, hanno imparato tecniche pratiche per reagire in situazioni di pericolo e hanno messo alla prova le loro capacità con esercizi simulati. Un esempio: alcuni ragazzi hanno simulato un tentativo di furto nel cortile della scuola, per capire come comportarsi.

Tra le tante attività che offre la scuola media salesiana di Bologna, quest'anno noi di terza media abbiamo sperimentato il corso di difesa personale che ci ha preparato ad affrontare i rischi della città. Il corso si è svolto in tre lezioni da due ore ciascuna. Al primo incontro abbiamo conosciuto l'istruttore e una sua allieva, che hanno riprodotto alcune situazioni che potrebbero accaderci in giro per Bologna. Fabio (l'istruttore) ci ha insegnato come atteggiarci in presenza di malintenzionati tramite codice dei colori di Jeff Cooper che individua quattro livelli di prontezza mentale per affrontare potenziali minacce.