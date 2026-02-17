Un ‘bozzo’ sull’auto | così è partito il litigio Kevin ucciso a colpi di pistola per un banale incidente stradale

Kevin è stato ucciso a colpi di pistola ieri notte a Montecalvoli, a causa di un piccolo graffio su un’auto. La lite è scoppiata subito dopo l’incidente tra due uomini che discutevano animatamente. Testimoni raccontano di aver sentito urla e poi uno sparo, che ha freddato Kevin mentre cercava di allontanarsi. La polizia sta indagando sui motivi del diverbio e sulle persone coinvolte.

Montecalvoli, 16 febbraio 2026 – La prima scintilla attorno a mezzanotte. Complice, pare, un «bozzo» su una delle due auto. Sarebbe questo l'episodio che, sabato notte, ha acceso la miccia fra i due gruppi di giovani che si erano trovati in un pub di Montopoli. Un alterco, quindi, per un banale sinistro (futili motivi) che, neanche cinque ore dopo, qualche chilometro più in là – in via della Repubblica a Montecalvoli – è tragicamente deragliato nei tre colpi di pistola con i quali Renato Xyke, classe 2005, italiano di origini albanesi (sottoposto a fermo quale indiziato di delitto) che abita in paese, ha ucciso Kevin Muharremi, 25 anni, fucecchiese, operaio in un autolavaggio.