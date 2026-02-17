Umbria Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale

Stefano Bandecchi deve affrontare il processo dopo che il giudice di Roma ha deciso di rinviarlo a giudizio per evasione fiscale. La causa riguarda un presunto mancato pagamento di tasse che coinvolge anche alcune società collegate all'imprenditore. Nei mesi scorsi, le indagini hanno scoperto che Bandecchi avrebbe nascosto somme ingenti attraverso operazioni finanziarie complesse. Questa decisione arriva dopo un lungo lavoro degli investigatori, che hanno analizzato documenti e transazioni sospette.

Al sindaco di Terni la procura contesta in particolare di aver evaso circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano Il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Roma ha rinviato a giudizio Stefano Bandecchi, accusato di evasione fiscale. Al sindaco di Terni, presente oggi in aula, la procura contesta in particolare di aver evaso circa 20 milioni di euro come amministratore di fatto dell'università telematica Unicusano. Per gli inquirenti, la somma non sarebbe stata versata tra il 2018 e il 2022. Oltre a Bandecchi, difeso dagli avvocati Filippo Morlacchini e Ali Abukar, vanno a processo altre tre persone che hanno rivestito ruoli di responsabilità nella società.