Umbria in viaggio con nove chili di cocaina | preso

Un controllo di routine ha portato all’arresto di un uomo in Umbria perché trasportava nove chili di cocaina. Nonostante i documenti fossero in regola, gli agenti della polizia stradale di Orvieto hanno deciso di approfondire e hanno scoperto la droga nascosta nel veicolo. Il fatto si è verificato ieri durante un controllo sulla strada statale, dove gli agenti hanno notato alcuni dettagli sospetti.

Operazione della polizia stradale di Orvieto lungo l’Autosole: così è stato scoperto il meccanismo che permetteva di accedere al doppiofondo. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Terni Un controllo di routine, i documenti in regola ma qualcosa che non torna e va approfondito. E ancora una volta, l’intuizione degli agenti della polizia stradale di Orvieto, agli ordini del comandante Massimiliano Bolli, ha colto nel segno. Perché l’operazione messa a segno qualche giorno fa ha permesso di scoprire e sequestrare nove chili di cocaina. Tutto è nato dalla verifica di un’autovettura in transito lungo l’autostrada.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

