Umbria | Impresario nel mirino della mafia sequestrati 4 milioni di euro e un prezioso claviorgano
Un impresario umbro, accusato di collegamenti con la mafia, si trova ora al centro di un maxi sequestro che ha portato via beni per oltre 4 milioni di euro, tra cui un raro claviorgano antico. La Guardia di Finanza ha eseguito il blitz dopo lunghe indagini, trovando prove di riciclaggio e attività illecite. Tra i beni confiscati spicca uno strumento musicale di pregio, considerato un pezzo unico.
Maxi Sequestro Antimafia in Umbria: Un Imprenditore nel Mirino e un Claviorgano tra i Beni Confiscati. Un imprenditore di origini romane, residente in Umbria, è stato colpito da un provvedimento di sequestro e confisca di beni per un valore complessivo di oltre quattro milioni di euro. L’operazione, coordinata dalla Procura di Roma e condotta dalla Guardia di Finanza di Perugia, ha svelato un patrimonio accumulato attraverso una serie di reati finanziari e un’associazione a delinquere. Tra i beni sequestrati spiccano quote societarie, immobili, rapporti bancari e, in un dettaglio inatteso, un prezioso claviorgano.🔗 Leggi su Ameve.eu
