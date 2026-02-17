Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Il calciomercato estivo si apre con molte novità, perché le squadre cercano di rafforzarsi prima dell’inizio dei campionati. Oggi, i club hanno fatto diverse mosse, come l’ingaggio di nuovi giocatori e le trattative in corso. La redazione di Calcio News24 aggiorna costantemente le ultime notizie, che arrivano direttamente dai club e dagli agenti.

Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano. Ultimissime Calciomercato Roma: già deciso il futuro di Malen. Impatto devastante dell’olandese, cosa succederà a fine stagione! Retroscena Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Como, Morata si scusa: «Ancora una volta ho sbagliato». Lo spagnolo rompe il silenzio social dopo il rosso con la Fiorentina ma Fabregas. Stadio Flaminio Lazio, è il giorno X: maxi-operazione da 480 milioni di euro e capienza fino a 50. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

