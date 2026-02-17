UE | Disattivata l’AI sui dispositivi priorità alla sicurezza dei dati e alle comunicazioni riservate dei parlamentari

Il Parlamento Europeo ha spento l’intelligenza artificiale sui dispositivi, perché vuole proteggere meglio i dati sensibili dei parlamentari. La decisione, presa all’inizio di febbraio 2026, arriva dopo aver riscontrato possibili vulnerabilità che potrebbero mettere a rischio le comunicazioni riservate. La scelta riguarda tutti i tablet e gli smartphone usati dall’istituzione, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza digitale interna.

Parlamento Europeo: Stop all’AI sui Dispositivi, Cresce la Vigilanza sulla Cybersecurity. Il Parlamento europeo ha disattivato le funzionalità di intelligenza artificiale integrate nei tablet e smartphone aziendali, una decisione presa all’inizio di febbraio 2026 a seguito di una valutazione dei rischi per la sicurezza informatica. La mossa mira a proteggere i dati sensibili trattati dall’istituzione e invita i parlamentari a estendere le stesse precauzioni anche ai propri dispositivi personali. Allarme Sicurezza: Vulnerabilità e Trasferimento Dati. La decisione del Parlamento europeo nasce da una crescente preoccupazione per le vulnerabilità insite nell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto in un contesto istituzionale dove la riservatezza delle informazioni è prioritaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Nel biennio 2022-2023, la Corte dei Conti ha rilevato un numero di segnalazioni riguardanti frodi e irregolarità nei fondi Ue destinati all’agricoltura e allo sviluppo rurale in Italia.

Le comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue sono state posticipate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.