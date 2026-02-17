UE contrasta l’evasione | Vietnam nella lista nera Figi e Samoa fuori Aggiornata la mappatura fiscale globale
L’Unione Europea ha inserito il Vietnam nella sua lista dei paradisi fiscali, penalizzando il paese per la scarsa trasparenza nelle pratiche finanziarie, mentre ha rimosso le Figi e Samoa, che ora non sono più considerate a rischio. La mappatura aggiornata mira a combattere l’evasione fiscale e a promuovere una maggiore collaborazione tra le nazioni sul fronte delle tasse. La lista, pubblicata ufficialmente, riflette i cambiamenti nei criteri di valutazione e include anche nuove segnalazioni sui territori che facilitano l’occultamento dei patrimoni.
Ue, Nuova Mappa dei Paradisi Fiscali: Vietnam Inserito, Figi e Samoa Fuori. L’Unione Europea ha aggiornato la sua lista nera dei paesi non collaborativi in materia fiscale, includendo il Vietnam e l’arcipelago delle Turks e Caicos. Contemporaneamente, Figi, Samoa e Trinidad e Tobago sono state rimosse dall’elenco, a seguito di progressi significativi nella trasparenza fiscale. La decisione, adottata dal Consiglio Ue Ecofin, mira a contrastare l’evasione e l’elusione fiscale a livello globale, esercitando pressioni sulle giurisdizioni che non aderiscono agli standard internazionali. La Lista Nera: Uno Strumento in Evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ue rivede la lista nera fiscale: Vietnam e Turks e Caicos sotto pressione per trasparenza. Figi e altri fuori.
L’Unione Europea ha deciso di aggiornare la sua lista nera fiscale, puntando l’attenzione su Vietnam e Turks e Caicos, che devono migliorare la trasparenza delle loro politiche fiscali.
Ue, Kallas: «Inseriremo la Russia nella lista nera del riciclaggio»
Kaja Kallas annuncia che l’Unione Europea inserirà la Russia nella lista nera del riciclaggio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
