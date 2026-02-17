UE contrasta l’evasione | Vietnam nella lista nera Figi e Samoa fuori Aggiornata la mappatura fiscale globale

L’Unione Europea ha inserito il Vietnam nella sua lista dei paradisi fiscali, penalizzando il paese per la scarsa trasparenza nelle pratiche finanziarie, mentre ha rimosso le Figi e Samoa, che ora non sono più considerate a rischio. La mappatura aggiornata mira a combattere l’evasione fiscale e a promuovere una maggiore collaborazione tra le nazioni sul fronte delle tasse. La lista, pubblicata ufficialmente, riflette i cambiamenti nei criteri di valutazione e include anche nuove segnalazioni sui territori che facilitano l’occultamento dei patrimoni.

