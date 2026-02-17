Uditore monopattini abbandonati in una strada chiusa al traffico

A Palermo, alcuni monopattini sono stati lasciati in modo irresponsabile in via Uditore, una strada chiusa al traffico, causando disagi ai passanti. La cattiva abitudine di lasciare i veicoli ovunque si vede sempre più spesso, e questa volta si è verificata proprio in una zona normalmente destinata ai pedoni. Un residente ha segnalato che i monopattini sono stati trovati sparsi lungo il percorso, rendendo difficile il passaggio.

Monopattini abbandonati in una strada chiusa al traffico dalle parti di via Uditore. L'inciviltà la fa da padrona a Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Fiamme in una palazzina abbandonata: strada chiusa al traffico, disagi alla circolazioneOggi a Brindisi si è sviluppato un incendio in una palazzina abbandonata di via Pordenone, vicino all'ex ospedale Di Summa. Voragine in via Calenda, strada chiusa al trafficoQuesta pomeriggio, intorno alle 17, una voragine si è aperta in via Calenda e ha costretto le autorità a chiudere tutta la strada al traffico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Monopattini abbandonati Strade e marciapiedi invasiCrescono le proteste: Questa è la città delle persone non educate. Ora con le nuove regole il Comune dovrebbe trovare aree per il posteggio Dimmi dove lasci il monopattino e ti dirò chi sei. ilrestodelcarlino.it Dall'Uditore alla zona della stazione, da Cruillas a via Imera, le abbondanti precipitazioni hanno fatto cedere l'asfalto in numerose strade facebook