Uditore monopattini abbandonati in una strada chiusa al traffico

Da palermotoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, alcuni monopattini sono stati lasciati in modo irresponsabile in via Uditore, una strada chiusa al traffico, causando disagi ai passanti. La cattiva abitudine di lasciare i veicoli ovunque si vede sempre più spesso, e questa volta si è verificata proprio in una zona normalmente destinata ai pedoni. Un residente ha segnalato che i monopattini sono stati trovati sparsi lungo il percorso, rendendo difficile il passaggio.

Monopattini abbandonati in una strada chiusa al traffico dalle parti di via Uditore. L'inciviltà la fa da padrona a Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Fiamme in una palazzina abbandonata: strada chiusa al traffico, disagi alla circolazioneOggi a Brindisi si è sviluppato un incendio in una palazzina abbandonata di via Pordenone, vicino all'ex ospedale Di Summa.

Voragine in via Calenda, strada chiusa al trafficoQuesta pomeriggio, intorno alle 17, una voragine si è aperta in via Calenda e ha costretto le autorità a chiudere tutta la strada al traffico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Monopattini abbandonati Strade e marciapiedi invasiCrescono le proteste: Questa è la città delle persone non educate. Ora con le nuove regole il Comune dovrebbe trovare aree per il posteggio Dimmi dove lasci il monopattino e ti dirò chi sei. ilrestodelcarlino.it