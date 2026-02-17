Ucraina | pioggia missili russi allerta

Le autorità ucraine hanno dichiarato l’allerta aerea in tutto il Paese dopo che i russi hanno lanciato diversi missili da crociera. La decisione arriva poche ore prima dei colloqui tra Mosca, Kiev e Washington a Ginevra, mentre le esplosioni sono state sentite in varie città ucraine.

7.08 Le autorità ucraine hanno dichiarato l'allerta aerea in tutto il Paese a causa di missili da crociera lanciati dalle forze russe a poche ore dall' inizio dei colloqui Mosca-Kiev-Usa a Ginevra. Lo riferisce Ukrinform, I missili sorvolano Sharhorod in direrezione di Kamyats-Podilskyi, altri sono diretti verso Vinnytsia. Missili anche verso Odessa. In precedenza il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito che le forze russe preparavano massicci attacchi.