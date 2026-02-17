Ucraina attesa per negoziati di Ginevra Freddo e buio nelle città

A Ginevra, Stati Uniti, Russia e Ucraina si preparano a discutere, mentre le città ucraine affrontano temperature gelide e blackout prolungati. La guerra prosegue, aggravando i problemi di approvvigionamento energetico in tutto il territorio. I negoziati sono stati annunciati dopo settimane di tensioni crescenti tra le parti coinvolte.

A Ginevra round di negoziati tra Stati Uniti, Russia e Ucraina. Intanto la guerra continua, così come l'emergenza energetica in tutto il Paese. Servizio di Vito D'Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, attesa per negoziati di Ginevra. Freddo e buio nelle città Ucraina: il terzo round di negoziati con Usa e Russia al via a GinevraIl terzo ciclo di negoziati tra Stati Uniti, Russia e Ucraina si svolge oggi a Ginevra, dopo settimane di tensione crescente tra le parti. Ucraina-Russia, nuovo round di negoziati con gli Usa a Ginevra il 17 e 18 febbraioA Ginevra, il 17 e 18 febbraio, si terrà un nuovo round di negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, con l'obiettivo di trovare un'intesa sulla crisi in corso, mentre in questa occasione gli Usa hanno portato una proposta concreta di cessate il fuoco che sarà al centro delle discussioni. Della guerra in Ucraina si è parlato alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, in attesa che riprendano i negoziati per la pace Mentre a Monaco i leader discutono di una "scadenza di giugno" per la pace, in Ucraina si contano diversi morti e feriti a causa degli attacchi di Mosca. Attesa per il discorso di Zelensky