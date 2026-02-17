Ucciso in un raid per foto hot sui social video degli indagati dal carcere

Umberto Catanzaro è stato ucciso in un raid legato a foto hot, con messaggi e video pubblicati sui social dal carcere. Gli investigatori hanno trovato prove che alcuni dei giovani coinvolti nel suo omicidio condividono contenuti sui social da ambienti carcerari. La famiglia di Umberto vuole capire se queste comunicazioni sono state autorizzate o se si tratta di attività illegali. La polizia sta analizzando i profili anonimi che trasmettono messaggi dal carcere, per capire il collegamento tra le immagini e l’omicidio.

Messaggi e video dal carcere, pubblicati sui social da profili anonimi: la famiglia di Umberto Catanzaro – il 23enne gravemente ferito durante una rappresaglia armata lo scorso 15 settembre 2025 ai Quartieri Spagnoli di Napoli e poi deceduto, il 17 novembre, nell' ospedale Vecchio Pellegrini – chiede di accertare se siano autorizzate o illegali le comunicazioni che sono intercorse di recente tra alcuni dei giovani coinvolti nell'omicidio di Umberto. " Oggi sono tre mesi che Umberto non c'è più ", dice all'Ansa il padre di Umberto, " mia moglie e io piangiamo notte e giorno e questi li portano pure in gloria.