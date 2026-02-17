Ucciso ai Quartieri per foto hot | gli indagati fanno video dal carcere

Umberto Catanzaro, il giovane di 23 anni ucciso ai Quartieri Spagnoli di Napoli durante una rappresaglia armata, è stato colpito perché aveva scattato foto hot, e gli indagati ora diffondono video dal carcere. I messaggi e i filmati vengono condivisi sui social da profili anonimi, creando un collegamento diretto tra il crimine e la vendetta online. La famiglia di Umberto, che era rimasto gravemente ferito il 15 settembre 2025 e poi è morto il 17 novembre nell’ospedale Vecchio Pellegrini, segue con attenzione questa escalation digitale.

"Oggi sono tre mesi che Umberto non c'è più", dice all'Ansa il padre di Umberto, "mia moglie e io piangiamo notte e giorno e questi li portano pure in gloria. Io non lo so se tutto questo è normale ma io non possiamo sopportare quello che scrivono queste persone. Tutto questo ci fa stare ancora più male. Per questo - conclude il papà di Umberto Catanzaro - se si può fare qualcosa per favore facciamolo".