Two killed in blast at military facility in Russia’s Leningrad region Mash reports

Due persone sono rimaste uccise a causa di un’esplosione avvenuta in una base militare a Sertolovo, nella regione di Leningrad, secondo quanto riferito dal canale Mash. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì, quando un’esplosione ha causato crolli e danni alle strutture vicine. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

MOSCOW, Feb 17 (Reuters) - Two people were killed in a blast at a military facility in the town of Sertolovo in Russia's Leningrad region, the Mash Telegram channel reported on Tuesday. MOSCA, 17 febbraio (Reuters) - Due persone sono rimaste uccise in un'esplosione in una struttura militare nella città di Sertolovo, nella regione russa di Leningrado, ha riferito martedì il canale Telegram Mash.