TUTTOMELE ProCavour a Colleferro Tradizione scambio culturale e amicizia tra comunità Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Cavour

Il Comune di Colleferro ha deciso di organizzare l’evento “TUTTOMELE ProCavour” per rafforzare i legami con la comunità di Cavour, un paese vicino. La manifestazione si svolge il fine settimana, 21 e 22 febbraio, e coinvolge molte famiglie e associazioni locali. Durante le due giornate, si terranno laboratori, mercatini e spettacoli che celebrano la tradizione e lo scambio culturale tra le due comunità. La collaborazione con il Comune di Cavour mira a far conoscere meglio le radici e le usanze di entrambe le zone.

COLLEFERRO – Il Comune di Colleferro promuove e ospita, nelle giornate di Sabato 21 e Domenica 22 Febbraio, la manifestazione "TUTTOMELE ProCavour a Colleferro". Tradizione, scambio culturale e amicizia tra comunità. Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Cavour. Nel fine settimana del 21 e 22 febbraio, Colleferro diventa protagonista dei sapori autentici con TuttoMele ProCavour, una manifestazione dedicata alla mela e ai prodotti tipici, organizzata con il patrocinio del Comune di Colleferro e in collaborazione con