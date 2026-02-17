Tutto secondo copione | via al Bandecchi bis Giunta praticamente fatta Tagliavento vice

I consiglieri di Alternativa Popolare a Terni approvano senza sorprese la nuova Giunta del sindaco Stefano Bandecchi, che ha scelto di confermare la stessa squadra di assessori, con Tagliavento come vice. La decisione arriva dopo un dibattito rapido e senza opposizioni, mentre il sindaco annuncia che la squadra rimarrà invariata per portare avanti il piano amministrativo approvato in passato.

TERNI Tutto secondo copione. I consiglieri comunali di Alternativa Popolare, monocolore di maggioranza, danno uno scontato via libera alla Giunta bis del sindaco Stefano Bandecchi. Una formalità, come ampiamente previsto, la riunione convocata nella serata di ieri in Provincia. Unico nodo da sciogliere, quello di un assessore per il quale sono un corso "riflessioni". "Hanno accettato quasi tutti, cinque su sei – spiega Bandecchi al termine della riunione nel video social di RadioTeleGalileo - su una persona abbiamo aperto insieme una riflessione, sull'opportunità dell'incarico, perché qualcuno sta già curando gli interessi di Terni.

Bandecchi prevede un “secondo giro” e parla di un vero e proprio “giorno del giudizio”: prima la riunione della maggioranza, poi le telefonate per formare la nuova giunta.

Stefano Bandecchi ha annunciato che Paolo Tagliavento sarà il nuovo vicesindaco di Terni, dopo aver ottenuto il via libera della maggioranza.

