Tutto cancellato Olimpiadi bufera | stop alla gare

Le gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono state annullate a causa di forti proteste dei residenti locali, preoccupati per i rischi ambientali e il traffico. La decisione ha causato scontento tra gli organizzatori e gli atleti, che avevano già preparato le loro competizioni. La cancellazione mette in discussione l'intero svolgimento dell'evento, che avrebbe portato migliaia di visitatori nella regione alpina.