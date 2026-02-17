Tutti pazzi per la pappa al pomodoro di Gianburrasca
Gianburrasca ha portato la pappa al pomodoro al centro dell’attenzione, grazie a una scena del suo famoso “Giornalino”. Il piatto, che ha origini antiche nella cucina toscana, torna a essere protagonista, anche grazie a un nuovo video condiviso sui social. Centinaia di persone si sono aggiunte alla discussione, condividendo le loro ricette e ricordi legati a questa preparazione.
La pappa al pomodoro è un famoso piatto della nostra tradizione citato nel "Giornalino di Gianburrasca" e celebrato in una canzone di Rita Pavone nel 1968. Ecco la ricetta data da una nonna: Ingredienti: pane toscano "sciocco" (senza sale), meglio se casareccio e raffermo, pomodoro, aglio, prezzemolo, dado, brodo di carne. Si prende una pentola di mezza statura, dentro metà mettere il pane raffermo secco, aggiungere salsa di pomodoro, uno spicchio d’aglio, prezzemolo, sale, un po’ di peperoncino (se si desidera), un po’ di concentrato di pomodoro, un pezzetto di dado (se si desidera). Aggiungete del brodo di carne o dell’acqua fino a riempire la pentola e mettere a bollire per una o due ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tutti pazzi per la bellezza al naturale di Cecilia Rodriguez
Cecilia Rodriguez, nota per la sua naturale eleganza e autenticità, ha conquistato il pubblico con il suo stile semplice e genuino.
Italiani tutti pazzi per la tv: la guardano più di tre ore al giorno
Da settembre 2024 a maggio 2025, gli italiani passano più di tre ore al giorno davanti alla TV.
Viva la pappa col pomodoro
Argomenti discussi: Tutti pazzi per Gramsci, ma la citazione è inesatta; Dal grana al bidet, tutti pazzi per l’italian style; Milano-Cortina, tutti pazzi per il curling: i video social con le versioni più bizzarre; Tutti pazzi per il curling: ecco perché questo sport ci appassiona così tanto – Il video.
Intesa Sanpaolo, tutti pazzi per il bond perpetuo: la mossa del gruppo da 1,25 miliardiLa mossa di Intesa Sanpaolo è piaciuta agli investitori. L’emissione di un bond perpetuo ha suscitato da subito un grande interesse. Intesa Sanpaolo ha raccolto ordini per oltre 5 miliardi già dopo ci ... affaritaliani.it
Tutti pazzi per Gramsci, ma la citazione è inesattaIl quotidiano britannico «The Guardian» dimostra come politici e storici attribuiscano erroneamente la frase «È l’ora dei mostri» al teorico del comunismo occidentale ... corriere.it
La SF-26 versione B è già pronta, in questo bel servizio di Chrono GP si spiegano tutti i dettagli. Ascoltiamo. Forza Ferrari SEMPRE #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com facebook
#Sinner torna a vincere e scatena tifosi e carota boys: tutti pazzi per Jannik sui social x.com