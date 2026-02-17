tutti pazzi per la pappa al pomodoro di gianburrasca

Gianburrasca ha portato la pappa al pomodoro al centro dell’attenzione, grazie a una scena del suo famoso “Giornalino”. Il piatto, che ha origini antiche nella cucina toscana, torna a essere protagonista, anche grazie a un nuovo video condiviso sui social. Centinaia di persone si sono aggiunte alla discussione, condividendo le loro ricette e ricordi legati a questa preparazione.

La pappa al pomodoro è un famoso piatto della nostra tradizione citato nel "Giornalino di Gianburrasca" e celebrato in una canzone di Rita Pavone nel 1968. Ecco la ricetta data da una nonna: Ingredienti: pane toscano "sciocco" (senza sale), meglio se casareccio e raffermo, pomodoro, aglio, prezzemolo, dado, brodo di carne. Si prende una pentola di mezza statura, dentro metà mettere il pane raffermo secco, aggiungere salsa di pomodoro, uno spicchio d’aglio, prezzemolo, sale, un po’ di peperoncino (se si desidera), un po’ di concentrato di pomodoro, un pezzetto di dado (se si desidera). Aggiungete del brodo di carne o dell’acqua fino a riempire la pentola e mettere a bollire per una o due ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

