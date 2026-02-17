Stefano Boeri e Cino Zucchi sono finiti sotto processo dopo aver gestito l’asta per la Biblioteca europea di informazione e cultura, che ha sollevato sospetti di irregolarità. La causa è un’irregolare assegnazione dei lavori, che ha portato alla decisione di portare i due architetti in tribunale. La vicenda riguarda una gara d’appalto su un cantiere di grande rilievo a Milano, che vede coinvolti anche altri professionisti e imprese.

Milano – Stefano Boeri e Cino Zucchi, architetti noti per aver firmato progetti in tutto il mondo e docenti al Politecnico, sono stati mandati a processo in qualità di presidente e componente della commissione aggiudicatrice della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura che sta sorgendo nella zona di Porta Vittoria. Secondo l’ipotesi della Procura, non si sono astenuti dal prendere parte alla commissione dichiarando i conflitti di interessi, accademici e professionali, che li legavano al team vincitore che, invece, avrebbero così favorito nel concorso internazionale. Una combo, realizzata il 27 gennaio 2025, che mostra gli architetti di fama internazionale Stefano Boeri (S) e Cino Zucchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turbativa d’asta per la Beic, le archistar Boeri e Zucchi a processo: “Dimostreremo la nostra innocenza”

