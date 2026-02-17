Tuning | la proposta di legge per semplificare l' omologazione

Il governo ha proposto una nuova legge per velocizzare le pratiche di omologazione delle auto modificate. La misura mira a ridurre i tempi necessari per regolarizzare le modifiche, come l’installazione di parti aftermarket già approvate in Italia o nell’Unione Europea. Questo cambiamento potrebbe facilitare i proprietari di veicoli che vogliono aggiornare le loro auto senza lunghe attese burocratiche. La proposta punta a semplificare procedure e sveltire i controlli, rendendo più facile rispettare le normative.

Apportare modifiche alla propria automobile, o motocicletta, usando componenti aftermarket potrebbe diventare presto più semplice ed economico dal punto di vista normativo. Oggi rendere legale un'auto "truccata" o "tunizzata" è qualcosa di estremamente complesso e faticoso perché, nella maggior parte dei casi, si deve passare da una procedura di nuova omologazione presso la Motorizzazione Civile. Questa procedura, però, potrebbe diventare più semplice e non essere più necessaria per molte modifiche: è questo l'intento della nuova legge in discussione in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

