Tuning | la proposta di legge per semplificare l' omologazione
Il governo ha proposto una nuova legge per velocizzare le pratiche di omologazione delle auto modificate. La misura mira a ridurre i tempi necessari per regolarizzare le modifiche, come l’installazione di parti aftermarket già approvate in Italia o nell’Unione Europea. Questo cambiamento potrebbe facilitare i proprietari di veicoli che vogliono aggiornare le loro auto senza lunghe attese burocratiche. La proposta punta a semplificare procedure e sveltire i controlli, rendendo più facile rispettare le normative.
Apportare modifiche alla propria automobile, o motocicletta, usando componenti aftermarket potrebbe diventare presto più semplice ed economico dal punto di vista normativo. Oggi rendere legale un'auto "truccata" o "tunizzata" è qualcosa di estremamente complesso e faticoso perché, nella maggior parte dei casi, si deve passare da una procedura di nuova omologazione presso la Motorizzazione Civile. Questa procedura, però, potrebbe diventare più semplice e non essere più necessaria per molte modifiche: è questo l'intento della nuova legge in discussione in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Stop alla proposta di legge sul "consenso". Bongiorno: "La legge ci sarà, ma fatta meglio"
Leggi anche: L’Eurocamera approva il pacchetto per semplificare la legge sulla deforestazione, replicato asse PPE-destreLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Modifica Articolo 78: addio lungaggini in Motorizzazione?; Elaborare l'auto diventa più semplice? Alla Camera la proposta di modifica all'Art. 78; Porsche Cayenne rosa in fibra di carbonio: kit tuning di LARTE Design; Make Italy great again: la rete trumpiana di Lorenzo Caccialupi, l’amico romano di Charlie Kirk.
Tuning: la proposta di legge per semplificare l'omologazioneTempi più brevi per regolarizzare le modifiche alle auto effettuate utilizzando componenti aftermarket già omologati in Italia o in Unione Europea ... gazzetta.it
Elaborare l'auto diventa più semplice? Alla Camera la proposta di modifica all'Art. 78Alla Camera la proposta di modificare l'articolo 78 che disciplina le modifiche all'auto e la sua successiva omologazione: ecco cosa prevede. auto.everyeye.it
Lorenzo Caccialupi conosce Charlie Kirk a un suo comizio, mentre è negli Stati Uniti per motivi di studio. Dopo l’uccisione del fondatore di Tuning point, decide di portarne avanti le idee in Italia: inizia un attivismo social fatto di lotta ai migranti islamici e alla cul facebook