TSMC | Arizona investimento da 265 miliardi per la filiera dei chip USA e ridurre la dipendenza da Taiwan

TSMC Investe in Arizona: 265 Miliardi per una Nuova Era dei Semiconduttori Americani. TSMC, il gigante taiwanese della produzione di semiconduttori, è sul punto di annunciare un’espansione senza precedenti in Arizona, con la costruzione di quattro nuove fabbriche di chip. L’investimento, che potrebbe superare i 265 miliardi di dollari, è una risposta strategica alla crescente necessità di autonomia tecnologica degli Stati Uniti e si inserisce in un accordo commerciale chiave tra Washington e Taipei. Questa mossa mira a rafforzare la supply chain americana in un contesto geopolitico sempre più complesso.🔗 Leggi su Ameve.eu

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) è al centro della trasformazione tecnologica globale, sostenendo la crescente richiesta di chip essenziali per l’intelligenza artificiale e altre innovazioni.

