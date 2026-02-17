Trump a Milano per la finale di hockey? Le indiscrezioni il piano sicurezza il commento del Cio

Donald Trump potrebbe arrivare a Milano questa domenica 22 febbraio per vedere la finale di hockey su ghiaccio. Secondo voci non confermate, l’ex presidente avrebbe organizzato un viaggio privato, e le autorità stanno predisponendo un piano di sicurezza speciale. La sua presenza potrebbe attirare molte attenzioni, anche per i controlli già avviati nei pressi dell’Ice Hockey Arena di Milano Santagiulia.

Milano, 17 febbraio 2026 – L’ipotesi circola con insistenza nelle ore che precedono la fase decisiva del torneo olimpico di hockey su ghiaccio: Donald Trump potrebbe sbarcare a Milano domenica 22 febbraio per assistere alla finale maschile all’ Ice Hockey Arena di Milano Santagiulia, con ingaggio fissato nel primo pomeriggio. Ma il punto, ribadito in tutte le ricostruzioni, è la condizione: la visita sarebbe legata all’eventuale presenza degli Stati Uniti nella partita per l’oro. La condizione: Usa in finale, altrimenti niente (o solo Verona). Il quadro è ancora in evoluzione perché il torneo deve completare i passaggi che portano alla finalissima.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

