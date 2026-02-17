Trump a Milano per la finale di hockey? Le indiscrezioni il piano sicurezza il commento del Cio
Donald Trump potrebbe arrivare a Milano questa domenica 22 febbraio per vedere la finale di hockey su ghiaccio. Secondo voci non confermate, l’ex presidente avrebbe organizzato un viaggio privato, e le autorità stanno predisponendo un piano di sicurezza speciale. La sua presenza potrebbe attirare molte attenzioni, anche per i controlli già avviati nei pressi dell’Ice Hockey Arena di Milano Santagiulia.
Milano, 17 febbraio 2026 – L’ipotesi circola con insistenza nelle ore che precedono la fase decisiva del torneo olimpico di hockey su ghiaccio: Donald Trump potrebbe sbarcare a Milano domenica 22 febbraio per assistere alla finale maschile all’ Ice Hockey Arena di Milano Santagiulia, con ingaggio fissato nel primo pomeriggio. Ma il punto, ribadito in tutte le ricostruzioni, è la condizione: la visita sarebbe legata all’eventuale presenza degli Stati Uniti nella partita per l’oro. La condizione: Usa in finale, altrimenti niente (o solo Verona). Il quadro è ancora in evoluzione perché il torneo deve completare i passaggi che portano alla finalissima.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Trump a Milano per le Olimpiadi se Usa andranno in finale nell'hockey, poi tappa a Verona: allerta sicurezza
Donald Trump si recherà a Milano e a Verona per le Olimpiadi, perché gli Stati Uniti potrebbero arrivare in finale nell'hockey su ghiaccio.
Blitz di Trump a Milano per la finale dell'hockey? Autorità allertate
Il nome di Donald Trump si lega a un possibile arrivo a Milano, dopo che le autorità italiane hanno ricevuto segnali di una sua presenza durante la finale di hockey.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi invernali, Trump a Milano se gli Usa vanno in finale nell’hockey: cosa sappiamo; Blitz di Trump a Milano per la finale dell'hockey? Autorità allertate; Trump a Milano, pronto l'Air Force One se la squadra di hockey Usa va in finale domenica. Ma sarà una visita-lampo; Donald Trump a Milano per la finale di hockey? L’ipotesi è più che concreta, quartier generale ancora top secret.
Olimpiadi invernali, Trump a Milano se gli Usa vanno in finale nell’hockey: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali, Trump a Milano se gli Usa vanno in finale nell’hockey: cosa sappiamo ... tg24.sky.it
Trump, Milano e Olimpiadi invernali: l’indiscrezione che accompagna la finale di hockeyDonald Trump alle Olimpiadi invernali? Cresce l’attesa: finale di hockey, sicurezza e ipotesi di presenza a Milano. Decisione legata al risultato sportivo e ai tempi logistici nelle prossime ore cruci ... notizie.it
Olimpiadi, Trump potrebbe essere a Milano per la finale dell'hockey su ghiaccio #SkySport #MilanoCortina2026 x.com
Donald Trump domenica sarà a Milano sugli spalti dell’arena di Santa Giulia a tifare le stelle della sua Nhl, nel caso in cui il team Usa dovesse riuscire a giocarsi l’oro dell’hockey su ghiaccio maschile. Prefettura e Questura di Milano hanno già iniziato a i facebook