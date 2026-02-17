Una truffa su WhatsApp mette in pericolo gli utenti: cliccare sui link sospetti può portare alla perdita dell’accesso al proprio account. Recentemente, alcuni malintenzionati inviano messaggi con link che sembrano ufficiali, ma sono trappole. Se clicchi, potresti consegnare i tuoi dati a persone sconosciute. È importante riconoscere i segnali di avvertimento e non aprire mai link sospetti nelle chat.

Non aprire assolutamente questi link nelle chat di WhatsApp o metterai a rischio il tuo account: cosa c’è da sapere. WhatsApp è diventata negli anni una delle piattaforme di comunicazione più utilizzate al mondo, ma proprio questa diffusione la rende un terreno fertile per i criminali informatici. Le truffe non sono certo una novità, ma ciò che preoccupa oggi è l’evoluzione delle tecniche utilizzate dagli hacker, sempre più sofisticate e difficili da riconoscere. Il tuo account WhatsApp è a rischio: non aprire questi link. Il passaggio dal semplice phishing a forme complesse di social hacking ha trasformato WhatsApp in un canale privilegiato per furti d’identità, estorsioni e diffusione di malware. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Truffa WhatsApp, il tuo account è a rischio: non aprire assolutamente questi link nelle chat

Una truffa sta circolando da settimane su WhatsApp, coinvolgendo molti utenti italiani.

Negli ultimi tempi circola un messaggio ingannevole che invita a eliminare gli account Facebook e Instagram, presentandosi come comunicazione ufficiale di Meta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.