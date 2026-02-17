Truffa WhatsApp il tuo account è a rischio | non aprire assolutamente questi link nelle chat
Una truffa su WhatsApp mette in pericolo gli utenti: cliccare sui link sospetti può portare alla perdita dell’accesso al proprio account. Recentemente, alcuni malintenzionati inviano messaggi con link che sembrano ufficiali, ma sono trappole. Se clicchi, potresti consegnare i tuoi dati a persone sconosciute. È importante riconoscere i segnali di avvertimento e non aprire mai link sospetti nelle chat.
Non aprire assolutamente questi link nelle chat di WhatsApp o metterai a rischio il tuo account: cosa c’è da sapere. WhatsApp è diventata negli anni una delle piattaforme di comunicazione più utilizzate al mondo, ma proprio questa diffusione la rende un terreno fertile per i criminali informatici. Le truffe non sono certo una novità, ma ciò che preoccupa oggi è l’evoluzione delle tecniche utilizzate dagli hacker, sempre più sofisticate e difficili da riconoscere. Il tuo account WhatsApp è a rischio: non aprire questi link. Il passaggio dal semplice phishing a forme complesse di social hacking ha trasformato WhatsApp in un canale privilegiato per furti d’identità, estorsioni e diffusione di malware. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Una truffa sta circolando da settimane su WhatsApp, coinvolgendo molti utenti italiani.
