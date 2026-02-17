Trovato con le dosi di eroina in bocca | preso

Durante un controllo di routine, gli agenti hanno arrestato un uomo che aveva undici dosi di eroina tra i denti. La sostanza era nascosta in bocca durante una compravendita avvenuta in strada. Quando hanno perquisito l’abitazione, i poliziotti hanno trovato anche altre droghe, tra cocaina, crack e hashish.

Quando lo hanno fermato, dopo una compravendita in strada, aveva in bocca ben undici dosi di eroina. E in casa nascondeva il resto, tra cocaina, crack e hashish. Abbastanza per far scattare le manette ai polsi di un 26enne nigeriano, arrestato per spaccio. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica, quando una pattuglia dei carabinieri, passando per via Porta Catena, ha notato un uomo che parlava in modo sospetto con un altro soggetto. Dopo pochi istanti, hanno notato il 26enne cedere un piccolo involucro all’altra persona che, in cambio, gli ha consegnato delle banconote. Notata l’azione, i militari hanno deciso di intervenire: mentre uno bloccava lo spacciatore, trovato in possesso di 150 euro, l’altro ha raggiunto il cliente, che ha consegnato una dose di eroina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

