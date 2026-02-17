Trovato con le dosi di eroina in bocca | preso
Durante un controllo di routine, gli agenti hanno arrestato un uomo che aveva undici dosi di eroina tra i denti. La sostanza era nascosta in bocca durante una compravendita avvenuta in strada. Quando hanno perquisito l’abitazione, i poliziotti hanno trovato anche altre droghe, tra cocaina, crack e hashish.
Quando lo hanno fermato, dopo una compravendita in strada, aveva in bocca ben undici dosi di eroina. E in casa nascondeva il resto, tra cocaina, crack e hashish. Abbastanza per far scattare le manette ai polsi di un 26enne nigeriano, arrestato per spaccio. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica, quando una pattuglia dei carabinieri, passando per via Porta Catena, ha notato un uomo che parlava in modo sospetto con un altro soggetto. Dopo pochi istanti, hanno notato il 26enne cedere un piccolo involucro all’altra persona che, in cambio, gli ha consegnato delle banconote. Notata l’azione, i militari hanno deciso di intervenire: mentre uno bloccava lo spacciatore, trovato in possesso di 150 euro, l’altro ha raggiunto il cliente, che ha consegnato una dose di eroina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Trovato in auto con dosi di cocaina: preso dai militari
Nella mattinata di mercoledì a Bondeno, durante un normale controllo stradale, i Carabinieri hanno trovato un uomo in possesso di dosi di cocaina.
Zone rosse: arrestato uno spacciatore trovato con 34 dosi tra cocaina ed eroina. Arrestato
Nella giornata di ieri, i carabinieri di Parma Centro, insieme alle forze di Sorbolo Mezzani, Collecchio e Sala Baganza, hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni per detenzione di sostanze stupefacenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Reggio Emilia, fugge alla vista dei carabinieri: trovato con le dosi pronte per lo spaccio; Dopo la soffiata, trovato con 250 grammi di hashish in casa; In giro durante la scuola, trovato con hashish addosso e in casa: 16enne ai domiciliari; Dosi di crack già imbustate per lo spaccio: pusher fermato nel catanese.
Reggio Emilia, fugge alla vista dei carabinieri: trovato con le dosi pronte per lo spaccioAvvistato dai carabinieri durante un controllo, un giovane di 25 anni, di origine tunisina e domiciliato a Reggio Emilia, ha tentato la fuga entrando in un hotel. L’episodio si è verificato la sera de ... sassuolo2000.it
Sorpreso in moto con dosi di crack, arrestato 63enneDurante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato in una tasca del giubbotto diverse dosi di crack, conservate in una busta di plastica ... grandangoloagrigento.it
Il ragazzo è stato trovato in possesso di quattro panetti di hashish, di 6 dosi della stessa sostanza e di 510 euro in contanti - facebook.com facebook