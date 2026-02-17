Trovata a Caronno Pertusella la bimba fuggita da scuola a Cesano Maderno

Una bambina di 10 anni, che aveva lasciato da sola la scuola a Cesano Maderno, è stata trovata a Caronno Pertusella. La ragazzina si era allontanata senza avvisare nessuno, ma è stata rintracciata grazie a un passante che l’ha riconosciuta e segnalata alle forze dell’ordine. La famiglia era in ansia da ore, preoccupata per il suo rientro a casa.

Novate milanese avvia il procedimento di variante parziale al Piano di Governo del Territorio (Pgt) e assoggettabilità Vas La Giunta Comunale del comune di Novate milanese, con proprio atto n.25 del 10022026, ha. Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Trovata a Caronno Pertusella la bimba fuggita da scuola a Cesano Maderno Leggi anche: Fumo nero in cielo da Caronno Pertusella, incendio camper sulla Varesina Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trovata a Caronno Pertusella la bimba fuggita da scuola a Cesano Maderno; Trovata a Caronno Pertusella la bimba fuggita da scuola a Cesano Maderno. Trovata a Caronno Pertusella la bimba fuggita da scuola a Cesano MadernoE' stata trovata a Caronno Pertusella la bambina di 10 anni che si era allontanata autonomamente da scuola a Cesano Maderno. È stata notata da una donna ... ilnotiziario.net Caronno Pertusella: ritrovata la bambina di 10 anni scomparsa da Cesano MadernoCARONNO PERTUSELLA - È stata ritrovata a Caronno Pertusella la bambina di 10 anni che si era allontanata autonomamente da una scuola primaria di Cesano ... ilsaronno.it A Caronno Pertusella questa mattina l'addio al 22enne morto nel tragico incidente di Saronno insieme all'amico Emanuele facebook