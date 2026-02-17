Troppi Sgarbi alla giustizia

Vittorio Sgarbi è stato assolto, una decisione che sorprende molti e che arriva mentre un boss 'ndranghetista mette in dubbio l’integrità di Nicola Gratteri, affermando che tra i favorevoli al referendum ci sono criminali veri. La notizia della sentenza ha riacceso l’attenzione sulla severità delle indagini e sulla credibilità delle procure, in un momento in cui le dichiarazioni di un criminale esperto sembrano mettere in discussione i risultati delle autorità giudiziarie.

Nel giorno in cui ci pensa un boss 'ndranghetista a smentire il suo conterraneo Nicola Gratteri e dirci che a votare No al referendum ci sono parecchi criminali veri, una luce caravaggesca squarcia il buio delle procure e ridà colore alla giustizia: Vittorio Sgarbi è stato assolto. Scagionato dall'accusa di riciclaggio per la surreale storia del quadro attribuito a Rutilio Manetti, a cui solo un Paese abituato a stare zitto di fronte a ogni fregnaccia può credere. Un bel giallo da ombrellone montato bene dai colleghi del Fatto quotidiano e da Report, ma poco più che una puntata dell'ispettore Derrick.