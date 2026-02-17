Tribunale di Perugia emergenza personale | arriva un giudice distrettuale per far fronte a maternità e trasferimenti

La presidente del Tribunale firma una variazione tabellare d'urgenza per coprire le assenze nel settore penale. Assegnati Elisabetta Massini i fascicoli e le udienze di tre colleghe in astensione Una "scopertura" di organico di tre magistrati su dieci, un undicesimo posto mai pubblicato e il rischio concreto di vedere bloccata l'attività giudiziaria nel settore dibattimentale. Per far fronte all'emergenza, il Tribunale di Perugia attinto alla "pianta flessibile" del distretto. Con un decreto firmato il 16 febbraio 2026, la presidente facente funzione del Tribunale, Teresa Giardino, ha disposto l'assegnazione immediata di Elisabetta Massini alla Sezione Penale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La Corte d’Appello di Perugia si trova in difficoltà per la mancanza di personale.

L’ospedale San Pio di Benevento si trova in uno stato di agitazione a causa di trasferimenti ritenuti inspiegabili e di una significativa carenza di personale.

