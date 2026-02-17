Tribunale annulla sanzione Denso per pausa fisiologica | La necessità non ha legge

Un lavoratore della Denso Thermal Systems spa ha vinto la causa contro la sanzione perché aveva fatto una pausa fisiologica, affermando che la necessità non può essere vietata dalla legge. Il tribunale di Avellino ha deciso di annullare la multa, sottolineando che il diritto di prendersi una pausa per motivi fisiologici deve essere rispettato. La decisione si basa sulla constatazione che i lavoratori devono poter intervenire immediatamente in caso di bisogno, anche durante l’orario di lavoro. La vicenda ha attirato l’attenzione degli operai, molti dei quali si chiedono come difendersi da eventuali sanzioni simili in futuro.

Avellino, 17 febbraio 2026 – Un lavoratore della Denso Thermal Systems spa è stato reintegrato pienamente dopo una controversia legale sul diritto di interrompere il lavoro per esigenze fisiologiche urgenti. Lo ha stabilito il Tribunale di Avellino con la sentenza RGL 12932025, accogliendo il ricorso presentato dalla UILM, il sindacato metalmeccanico che ha assistito il lavoratore. Il caso nasceva da una sanzione disciplinare inflitta dall'azienda: un giorno di sospensione per aver lasciato temporaneamente il posto di lavoro per recarsi in bagno, pochi minuti prima della pausa programmata. L'azienda contestava anche un presunto ritardo di circa 60 secondi al rientro.