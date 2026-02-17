Treviso 15enne sbalzata da una giostra in corsa durante il Carnevale | è in ospedale con un trauma cranico

A Treviso, una ragazza di 15 anni è stata sbalzata da una giostra in movimento durante il Carnevale. La causa è un malfunzionamento della macchina, che ha provocato il suo volo improvviso. La giovane è stata subito portata in ospedale con un trauma cranico e alcune escoriazioni, mentre i soccorritori hanno lavorato rapidamente per stabilizzarla. La serata di festa si è trasformata in un episodio di paura, dopo che la ragazza è caduta dal carosello mentre era seduta al centro del carro allegorico.

Doveva essere una serata di festa, tra musica, luci e carri allegorici. Ma per una ragazza di quindici anni si è trasformata in una drammatica disavventura che, per fortuna, non ha avuto conseguenze ancora più gravi. L'episodio è avvenuto a Castelfranco Veneto, dove la giovane è caduta da una giostra mentre si trovava al luna park allestito in piazza Giorgione per il Carnevale. Adesso la 15enne è ricoverata in ospedale con un trauma cranico e ferite alle gambe, ma non è in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20, mentre nel centro della città in provincia di Treviso migliaia di persone si stavano radunando nelle strade per assistere alla sfilata notturna dei carri.