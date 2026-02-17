Rasema Derdzic, nota alle forze dell’ordine per i numerosi furti, ha lasciato di nuovo il carcere dopo aver ricevuto una scarcerazione. La donna, accusata di aver messo a segno vari borseggi nella zona, era stata arrestata con l’accusa di aver derubato una donna in strada. Nonostante i 37 colpi di pistola esplosi durante l’arresto, i giudici hanno deciso di lasciarla libera, sostenendo che non ci fossero abbastanza prove per tenerla in carcere. Ora si trova di nuovo in libertà, pronta a tornare a commettere reati.

Si torna a parlare di borseggiatrici, per la precisione di Rasema Derdzic, un volto noto alle forze dell'ordine. La donna, una rom di 36 anni, ha alle spalle una lunga lista di precedenti – ben trentasette – eppure, immancabilmente, torna a piede libero. Così è stato anche questa volta, e solo grazie al suo bimbo molto piccolo. Stando a quanto risulta, lo scorso 12 febbraio la Derdzic è stata fermata a Roma mentre compiva il suo trentasettesimo colpo nei pressi della Fontana di Trevi, luogo largamente frequentato dai turisti. Il problema è che, poco dopo la convalida dell'arresto, la 36enne è tornata libera per poter accudire il figlio piccolo (ne ha ben cinque a carico). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trentasette colpi non bastano a tenerla in carcere: borseggiatrice di nuovo libera

Leggi anche: Perseguitava donna bergamasca via social, ammonimento e domiciliari non gli bastano: messinese finisce in carcere

Chico Forti fuori dal carcere, via libera dal giudice. Il nuovo lavoro che dovrà imparare e il volontariato: cosa farà adessoChico Forti ha ricevuto il via libera del Tribunale di Venezia per lavorare fuori dal carcere di Verona.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.