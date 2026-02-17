Un treno si è fermato improvvisamente ieri mattina sulla linea Tirano-Milano, e le autorità sospettano un possibile atto di sabotaggio. La corsa è stata interrotta senza preavviso, lasciando i passeggeri bloccati tra le montagne e senza spiegazioni immediate. Le forze dell’ordine stanno già indagando sulla causa dell’interruzione, che potrebbe essere collegata a un tentativo di danneggiamento.

Il lunedì, statisticamente, non è quasi mai un buon giorno per i pendolari lungo la Tirano-Milano – centinaia e centinaia di testimonianze lo potrebbero confermare – eppure quanto accaduto ieri mattina non ha, almeno inizialmente, fatto pensare al "solito guasto". Dopo il recente sabotaggio messo in atto tra le stazioni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario e quelli di Bologna e Pesaro, a qualcuno in effetti il dubbio è venuto. Treno fermo a Tresenda, anzi "spento" o come ancor meglio lo definisce Trenord "disalimentato" intorno alle 9.30 a Tresenda e i passeggeri – un’ottantina – fatti scendere con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e poi fatti salire su alcuni bus sostitutivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treno spento sulla Tirano-Milano. Non è escluso un sabotaggio

La procura di Milano sta indagando su un incendio scoppiato nella notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco.

Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, qualcuno ha sabotato la linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano, causando un danno ai binari e interrompendo i collegamenti tra le due città.

