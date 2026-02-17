Treno spento sulla Tirano-Milano Non è escluso un sabotaggio
Un treno si è fermato improvvisamente ieri mattina sulla linea Tirano-Milano, e le autorità sospettano un possibile atto di sabotaggio. La corsa è stata interrotta senza preavviso, lasciando i passeggeri bloccati tra le montagne e senza spiegazioni immediate. Le forze dell’ordine stanno già indagando sulla causa dell’interruzione, che potrebbe essere collegata a un tentativo di danneggiamento.
Il lunedì, statisticamente, non è quasi mai un buon giorno per i pendolari lungo la Tirano-Milano – centinaia e centinaia di testimonianze lo potrebbero confermare – eppure quanto accaduto ieri mattina non ha, almeno inizialmente, fatto pensare al "solito guasto". Dopo il recente sabotaggio messo in atto tra le stazioni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario e quelli di Bologna e Pesaro, a qualcuno in effetti il dubbio è venuto. Treno fermo a Tresenda, anzi "spento" o come ancor meglio lo definisce Trenord "disalimentato" intorno alle 9.30 a Tresenda e i passeggeri – un’ottantina – fatti scendere con l’ausilio dei Vigili del Fuoco e poi fatti salire su alcuni bus sostitutivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Milano Cortina, presunto sabotaggio su linea ferroviaria Lecco-Tirano: indaga l’antiterrorismo
La procura di Milano sta indagando su un incendio scoppiato nella notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco.
Sabotaggio sulla Lecco-Tirano: dopo l'attacco alle Olimpiadi scatta il piano sicurezza
Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, qualcuno ha sabotato la linea ferroviaria Milano-Lecco-Tirano, causando un danno ai binari e interrompendo i collegamenti tra le due città.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
In tilt la ferrovia delle OIimpiadi fra Sondrio e Tirano: guasto alla linea elettrica, navette al posto dei treniI tecnici di Rfi sul posto per ripristinare il servizio ferroviario in questi giorni utilizzato da migliaia di turisti per raggiungere Bormio e Livigno, dove si stanno disputando le gare di Milano Cor ... ilgiorno.it
Accertamenti sulla linea elettrica tra Sondrio e Tirano: fermi i treni della ferrovia delle OlimpiadiI treni tra Sondrio e Tirano sono fermi dalle 9:30 del 16 febbraio per accertamenti alla linea elettrica. La circolazione verso la Valtellina, che poi consente di arrivare a Bormio e Livigno, è ... fanpage.it
La Provincia Unica TV. . Cavi bruciati e tagliati vicino alla stazione di Mandello del Lario. Su quanto accaduto ieri lungo la linea delle Olimpiadi Milano -Tirano la Procura di Lecco ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di pericolo di disastro ferroviario. Ne - facebook.com facebook
