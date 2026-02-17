La Digos ha collegato i sabotaggi alle linee dell'Alta Velocità di sabato scorso a Roma a un gruppo anarchico-insurrezionalista. Secondo le prime indagini, i responsabili hanno messo in atto atti di disturbo per protestare contro le politiche statali. Gli inquirenti hanno trovato alcune scritte e oggetti sospetti nei punti dove sono stati registrati i danni. La pista anarchica si rafforza con il racconto di testimoni e i controlli sui mezzi utilizzati.

È la pista anarchico-insurrezionalista quella che, secondo quanto emerge dalle prime informative depositate dalla Digos, sta prendendo corpo nell'inchiesta sui sabotaggi alle linee dell'Alta Velocità avvenuti sabato scorso a Roma. Un primo rapporto è stato trasmesso ieri ai magistrati dell'antiterrorismo di piazzale Clodio. I reati ipotizzati sono attenti alla sicurezza dei trasporti e associazioni per delinquere con finalità di terrorismo. Intanto, nel pomeriggio di ieri l'argomento è stato al centro del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito al Viminale e presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Treni sotto attacco, la pista anarchica dietro ai sabotaggi all'Alta Velocità

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo i sabotaggi ai treni tra Roma e Firenze, avvenuti sabato scorso, che hanno causato numerosi ritardi e disagi.

Le Ferrovie dello Stato hanno denunciato una serie di sabotaggi mirati ai treni dell’Alta Velocità, che hanno causato ritardi e disagi nelle tratte principali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.