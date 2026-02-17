Treni sotto attacco la pista anarchica dietro ai sabotaggi all' Alta Velocità
La Digos ha collegato i sabotaggi alle linee dell'Alta Velocità di sabato scorso a Roma a un gruppo anarchico-insurrezionalista. Secondo le prime indagini, i responsabili hanno messo in atto atti di disturbo per protestare contro le politiche statali. Gli inquirenti hanno trovato alcune scritte e oggetti sospetti nei punti dove sono stati registrati i danni. La pista anarchica si rafforza con il racconto di testimoni e i controlli sui mezzi utilizzati.
È la pista anarchico-insurrezionalista quella che, secondo quanto emerge dalle prime informative depositate dalla Digos, sta prendendo corpo nell'inchiesta sui sabotaggi alle linee dell'Alta Velocità avvenuti sabato scorso a Roma. Un primo rapporto è stato trasmesso ieri ai magistrati dell'antiterrorismo di piazzale Clodio. I reati ipotizzati sono attenti alla sicurezza dei trasporti e associazioni per delinquere con finalità di terrorismo. Intanto, nel pomeriggio di ieri l'argomento è stato al centro del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito al Viminale e presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.
Pista anarchica per i sabotaggi ai treni. Pronte misure straordinarie per fermare i terroristi
La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo i sabotaggi ai treni tra Roma e Firenze, avvenuti sabato scorso, che hanno causato numerosi ritardi e disagi.
Ferrovie sotto attacco: sabotaggi mirati all’Alta Velocità, a rischio la logistica delle Olimpiadi. Indagini in corso.
Le Ferrovie dello Stato hanno denunciato una serie di sabotaggi mirati ai treni dell'Alta Velocità, che hanno causato ritardi e disagi nelle tratte principali.
La pista anarco-insurrezionalista dietro i sabotaggi dei treniMancano le rivendicazioni ma gli investigatori si stanno concentrando su realtà ben definite per dare un volto ai responsabili dei sabotaggi ferroviari ... msn.com
Attacco ai treni, la pista del sabotaggio anarchico alle Olimpiadi: Come gli attentati terroristici ai Giochi di ParigiMilano-Cortina 2026, trovati due ordigni incendiari nel bolognese, uno dei quali ha tranciato i cavi elettrici creando rallentamenti e disagi e danneggiamenti sulle linee ferroviarie tra Bologna e Pes ... ilrestodelcarlino.it
