Trek tour | la marcia di Radetzsky

Il feldmaresciallo Joseph Radetzky ha deciso di investire ingenti somme per fortificare Verona, perché temeva un possibile attacco nemico e voleva garantire la sicurezza della città. Durante il Trek tour, visiteremo i tre forti delle Torricelle, tra cui il forte Sofia, per capire come queste strutture siano state costruite per difendere il territorio.

