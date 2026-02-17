Tre poliziotti arrestati a Roma per traffico di droga

A Roma, tre agenti della Polizia di Stato sono finiti in manette perché si sono scoperti coinvolti nel traffico di droga. La loro cattura deriva da un’indagine che ha portato al sequestro di grandi quantità di sostanze stupefacenti. Durante le indagini, gli agenti hanno anche passato informazioni riservate a un noto spacciatore del Tufello, favorendo le attività illecite.

AGI - Tre agenti della  Polizia di Stato  sono stati  arrestati a Roma  per  detenzione e spaccio  di ingenti quantitativi di  droga  frutto di  sequestri  e per aver fornito  notizie riservate  a uno  spacciatore  del quartiere del  Tufello. In totale sono sette le  misure cautelari  eseguite dalla  Direzione Investigativa Antimafia  su disposizione della  Direzione Distrettuale Antimafia  della  Procura di Roma. L'inchiesta chiamata "Sciacallo" . L' inchiesta denominata Sciacallo, avviata nel 2024 dal  Centro operativo Dia  di Roma con il coordinamento della Dda della  Procura di Roma, ha raccolto elementi gravemente indiziari in ordine su un' associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Agi.it

