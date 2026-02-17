Tre poliziotti arrestati a Roma per traffico di droga

A Roma, tre agenti della Polizia di Stato sono finiti in manette perché si sono scoperti coinvolti nel traffico di droga. La loro cattura deriva da un’indagine che ha portato al sequestro di grandi quantità di sostanze stupefacenti. Durante le indagini, gli agenti hanno anche passato informazioni riservate a un noto spacciatore del Tufello, favorendo le attività illecite.

AGI - Tre agenti della Polizia di Stato sono stati arrestati a Roma per detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di droga frutto di sequestri e per aver fornito notizie riservate a uno spacciatore del quartiere del Tufello. In totale sono sette le misure cautelari eseguite dalla Direzione Investigativa Antimafia su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. L'inchiesta chiamata "Sciacallo" . L' inchiesta denominata Sciacallo, avviata nel 2024 dal Centro operativo Dia di Roma con il coordinamento della Dda della Procura di Roma, ha raccolto elementi gravemente indiziari in ordine su un' associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.