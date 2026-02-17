Tre piazze a confronto | visita guidata ' by night'

Una visita guidata notturna si svolge tra tre piazze di città, portando i partecipanti indietro nel tempo dal Medioevo alla Modernità. Il motivo di questa iniziativa è la volontà di mostrare le trasformazioni architettoniche e storiche che hanno segnato il volto del centro urbano. Durante il percorso, si osservano dettagli come le torri medievali, le fontane rinascimentali e gli edifici moderni che si affacciano sulle piazze illuminate dalla luce della sera.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Tre piazze a confronto – visita guidata by nightTre Piazze a Confronto: Visita Guidata “By Night”Un viaggio nel tempo sotto le stelle, dal Medioevo alla Modernità.Pisa svelata nel silenzio della sera: un itinerario unico che attraversa tre piazze iconiche per raccontare come la città si è trasformata, secolo dopo secolo, passando dalle mani dei grandi condottieri a quelle di artisti e visionari.Tre piazze, tre epoche, tre anime:Il Medioevo in Piazza del Duomo: La magnificenza marmorea, espressione del massimo splendore della potente Repubblica Marinara.🔗 Leggi su Pisatoday.it Visita guidata: tre piazze di Pisa a confronto - Duomo, Cavalieri, Martiri della libertà Tre piazze di Pisa si sono aperte al pubblico in una visita guidata, portando i visitatori a scoprire il Duomo, i Cavalieri e i Martiri della Libertà. Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da Pranzo Scopri le opportunità di approfondimento culturale e accessibilità offerte dal Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, con visite tattili, guidate e eventi speciali pensati per tutti, tra storia, arte e cultura alimentare, dal 27 al 29 ottobre. Top Player Props for 49ers vs. Rams on Thursday Night Football! #shorts Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Visita guidata: tre piazze di Pisa a confronto - Duomo, Cavalieri, Martiri della libertà; Incontro coi commercianti. Focus sugli interventi nelle piazze del centro; Mercato, si cambia volto: arrivano 84 banchi in centro. Dopo mesi di confronto debutta la nuova configurazione. Tre piazze a confronto – visita guidata by nightUn viaggio nel tempo sotto le stelle, dal Medioevo alla Modernità. Pisa svelata nel silenzio della sera: un itinerario unico che attraversa tre piazze iconiche per raccontare come la città si è trasfo ... pisatoday.it Riqualificate tre piazze nel centro storico, spazi per sport e socialeTornano a disposizione dei genovesi, grazie al programma Pinqua e ai fondi Pnrr, tre piazze dell'area di Pré, nel centro storico di Genova. Il nuovo volto di piazza delle Marinelle, piazza delle ... ansa.it Uno scorcio che racconta il volto nuovo del porto di Marina di Carrara: la Passeggiata Sandro Pertini! Grazie a un importante intervento di riqualificazione, il waterfront ha assunto un aspetto completamente rinnovato, attraverso il ridisegno delle tre piazze, l’ins facebook