Tre piazze a confronto | visita guidata ' by night'

Da pisatoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una visita guidata notturna si svolge tra tre piazze di città, portando i partecipanti indietro nel tempo dal Medioevo alla Modernità. Il motivo di questa iniziativa è la volontà di mostrare le trasformazioni architettoniche e storiche che hanno segnato il volto del centro urbano. Durante il percorso, si osservano dettagli come le torri medievali, le fontane rinascimentali e gli edifici moderni che si affacciano sulle piazze illuminate dalla luce della sera.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Tre piazze a confronto – visita guidata by nightTre Piazze a Confronto: Visita Guidata “By Night”Un viaggio nel tempo sotto le stelle, dal Medioevo alla Modernità.Pisa svelata nel silenzio della sera: un itinerario unico che attraversa tre piazze iconiche per raccontare come la città si è trasformata, secolo dopo secolo, passando dalle mani dei grandi condottieri a quelle di artisti e visionari.Tre piazze, tre epoche, tre anime:Il Medioevo in Piazza del Duomo: La magnificenza marmorea, espressione del massimo splendore della potente Repubblica Marinara.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Visita guidata: tre piazze di Pisa a confronto - Duomo, Cavalieri, Martiri della libertà

Tre piazze di Pisa si sono aperte al pubblico in una visita guidata, portando i visitatori a scoprire il Duomo, i Cavalieri e i Martiri della Libertà.

Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da Pranzo

Scopri le opportunità di approfondimento culturale e accessibilità offerte dal Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, con visite tattili, guidate e eventi speciali pensati per tutti, tra storia, arte e cultura alimentare, dal 27 al 29 ottobre.

Top Player Props for 49ers vs. Rams on Thursday Night Football! #shorts

Video Top Player Props for 49ers vs. Rams on Thursday Night Football! #shorts
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Visita guidata: tre piazze di Pisa a confronto - Duomo, Cavalieri, Martiri della libertà; Incontro coi commercianti. Focus sugli interventi nelle piazze del centro; Mercato, si cambia volto: arrivano 84 banchi in centro. Dopo mesi di confronto debutta la nuova configurazione.

Tre piazze a confronto – visita guidata by nightUn viaggio nel tempo sotto le stelle, dal Medioevo alla Modernità. Pisa svelata nel silenzio della sera: un itinerario unico che attraversa tre piazze iconiche per raccontare come la città si è trasfo ... pisatoday.it

Riqualificate tre piazze nel centro storico, spazi per sport e socialeTornano a disposizione dei genovesi, grazie al programma Pinqua e ai fondi Pnrr, tre piazze dell'area di Pré, nel centro storico di Genova. Il nuovo volto di piazza delle Marinelle, piazza delle ... ansa.it