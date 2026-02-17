Trasparenza e salari Se non semplifica ma aumenta la burocrazia il decreto del governo è un boomerang

Il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza di decreto legislativo sulla trasparenza salariale, dando avvio all’attuazione della direttiva europea approvata nel 2023. Nonostante la scadenza fissata per il 2026, l’accelerazione improvvisa dopo tre anni di sostanziale quiete fa pensare che il governo voglia provare a segnare qualche punto politico in vista della stagione referendaria. Il testo prevede una serie di nuovi obblighi per le imprese rispetto alla trasparenza salariale, sia prima dell’assunzione che durante il rapporto di lavoro.? Le aziende dovranno indicare la retribuzione prevista, o almeno la fascia retributiva, già negli annunci di lavoro, e non potranno più chiedere ai candidati lo stipendio percepito in esperienze precedenti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il governo ha deciso di inserire nel decreto-legge PNRR norme sugli standard retributivi dei contratti collettivi.

Il governo si prepara a approvare un nuovo decreto che obbligherà le aziende a indicare il salario negli annunci di lavoro e a rendere trasparenti gli stipendi dei colleghi.

Trasparenza e salari. Se non semplifica ma aumenta la burocrazia, il decreto del governo è un boomerangObiettivo condivisibile, metodo rischioso. Il decreto sulla trasparenza salariale promette più equità e chiarezza, ma senza semplificazione rischia di trasformarsi nell’ennesima riforma appesantita da ... ilfoglio.it

Lavoro e salari: in arrivo la direttiva europea sulla trasparenza. Si potranno conoscere le retribuzioni dei colleghi?Ad Omnibus la giornalista Eleonora Voltolina, direttrice editoriale dell'associazione non-profit svizzera Journalism for Social Change, intervistata da Frediano Finucci, spiega l'imminente recepimento ... tg.la7.it

Lavoro e salari: in arrivo la direttiva europea sulla trasparenza. Si potranno conoscere le retribuzioni dei colleghi link nei commenti - facebook.com facebook

Trasparenza e parità salariale uomini donne: è vero che la montagna ha partorito un topolino Con @MarcoMenegotto @BenincasaGiada una lettura dello schema di decreto legislativo tra aspettative alimentate dalla narrazione pubblica e reali vincoli della n x.com