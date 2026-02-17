Trasferte vietate | provvedimenti per Lecce-Inter e due gare di Eccellenza

La prefettura di Lecce ha deciso di vietare le trasferte di tifosi per le prossime partite di Lecce-Inter e due incontri di Eccellenza, per evitare incidenti e mantenere la sicurezza. Questa misura nasce dopo che alcuni supporter sono stati coinvolti in episodi di violenza durante le ultime gare in città. Le autorità hanno anche rafforzato i controlli nelle zone vicine allo stadio per prevenire qualsiasi problema.

LECCE - La strategia di contrasto al fenomeno del tifo violento nel calcio è sempre più evidente nel numero di provvedimenti che la prefettura, con cadenza settimanale, adotta per prevenire rischi di scontri e di turbativa dell'ordine pubblico. A differenza del passato, inoltre, tali misure riguardano sempre più diffusamente anche i campionati minori. Il provvedimento è una sorta di atto dovuto dopo la decisione del ministero dell'Interno di vietare tutte le trasferte fino al 23 marzo (tranne che in occasione di Milan-Inter dell'8 marzo perché la gara non implica spostamenti dei tifosi nerazzurri) a causa dell'esplosione di un petardo nelle vicinanze di Audero, portiere della Cremonese, in occasione della gara del 3 febbraio scorso.