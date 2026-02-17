Tragico incidente | urta una gallina cade dalla bici e muore

Un uomo di 75 anni è morto questa mattina a Rondinara di Scandiano dopo aver urtato una gallina e perso il controllo della bici. L’incidente si è verificato mentre l’anziano stava pedalando insieme a un gruppo di amici lungo una strada rurale, poco distante da un allevamento locale. La collisione con l’animale ha fatto scattare la caduta fatale, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Reggio Emilia, 17 febbraio 2026 – Tragico incidente stamattina a Rondinara di Scandiano dove un 75enne ha perso la vita cadendo dalla sua bicicletta mentre si trovava a fare un giro con un gruppo di amici. Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe urtato una gallina che vagava in strada. Erano circa le 9 quando in via Faggiano, appena sotto alla strada provinciale che va verso Scandiano, il cicloamatore ha perso il controllo ed è finito a terra. L'impatto è stato molto violento. Subito è stato dato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, facendo decollare anche l'elisoccorso da Parma.