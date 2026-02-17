Tragedia in volo per il rientro dagli Stati Uniti | Avellino piange la scomparsa di Anna
Anna, residente ad Avellino, è deceduta improvvisamente a 70 anni durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti a causa di un malore fulmineo. La donna, che viaggiava con un biglietto di andata e ritorno, si è sentita male a metà volo, costringendo l’equipaggio a intervenire immediatamente. Un passeggero ha raccontato di aver visto Anna perdere conoscenza mentre si trovava seduta vicino al finestrino.
È morta a 70 anni una donna di Avellino, colta da un improvviso malore mentre si trovava a bordo dell’aereo che la stava riportando in Italia dagli Stati Uniti. L’episodio è avvenuto il 30 gennaio scorso, durante il volo di rientro da un viaggio oltreoceano organizzato. Secondo quanto ricostruito, la donna – Anna Di Lullo – si è sentita male mentre l’aereo era in volo. Immediato l’intervento del medico presente a bordo e del capogruppo che accompagnava la comitiva avellinese negli Stati Uniti. Sono stati prestati i primi soccorsi e attivate tutte le procedure possibili in quel contesto, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
