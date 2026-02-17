Traffico Roma del 17-02-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 17 febbraio 2026 alle 18:30 risulta molto intenso a causa di diversi rallentamenti e code sulle principali strade. In particolare, sul Raccordo Anulare si accumulano veicoli tra gli insediamenti di ABS vegetale salari e Nomentana, con traffico che procede a singhiozzo. Anche la carreggiata esterna presenta rallentamenti tra Trionfale e Casal del Marmo, dove si è verificato un incidente che ha aggravato la situazione. Da Roma Fiumicino a La Romanina, le auto procedono a passo d'uomo, e tra Casilina e Tiburtina ci sono lunghe attese

Luceverde Roma traffico intenso come sulle principali strade consolari in uscita dalla città è sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata interna tra ABS vegetale salari e proseguendo code a tratti tra Nomentana e da Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra Trionfale Casal del Marmo qui anche a causa di un incidente e proseguendo code tra la Roma Fiumicino e La Romanina è tra Casilina e Tiburtina rallentamenti e code in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del carico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia via Salaria in direzione di San Giovanni e proseguendo sulla tangenziale code anche tra il bivio per la Roma Teramo viale Castrense anche in carreggiata opposta e rallentamenti e code tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi Per quanto riguarda il trasporto pubblico fino al 20 febbraio lavori sulla ferrovia Metromare lavori che comportano L'interruzione del servizio tra Porta San Paolo o Ema La chiusura è prevista tra le 11 e le 16:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana ma per i dettagli di queste delle altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 17-02-2026 ore 07:30Il traffico a Roma il 17 febbraio 2026 alle 7:30 si è intensificato a causa di un incidente avvenuto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, tra Casilina e Prenestina, che ha creato lunghe code.

