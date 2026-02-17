Il traffico a Roma il 17 febbraio 2026 alle 16:30 si è intensificato a causa di un incidente sulla via Flaminia, che ha causato lunghe code in uscita dalla città. L'incidente si è verificato all'altezza dell'uscita per la carreggiata interna del Raccordo Anulare, provocando rallentamenti a partire da Grottarossa. Anche sul Raccordo Anulare si registrano ingorghi, in particolare sulla corsia interna tra Casilina e l'Esquilino, dove i lavori di potatura in via Labicana hanno ridotto la carreggiata tra via dei Normanni e via Merulana. Questi ostacoli nel

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi in uscita dalla su via Flaminia per un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita per la carreggiata interna del Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti a partire da Grottarossa incidente anche sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Casilina e Appia via l'esquilino lavori di potatura in via Labicana comportano riduzioni della carreggiata tra via dei Normanni e via Merulana possibili quindi difficoltà per il traffico e fino a domani mercoledì 18 febbraio per lavori al ponte di via della Storta tra le 21 e le 5 modifiche alla viabilità su via Boccea su via di Casal Selce e su via della Storta devi a te anche le linee bus zona lavori di notte su via Laurentina fino al 28 febbraio in fascia oraria 22 se transito su carreggiata ridotta 3 via di Vigna Murata e viale Africa attenzione alla segnaletica per quanto del trasporto pubblico fino al 20 febbraio lavori sulla ferrovia Metromare lavori che comportano L'interruzione del servizio tra Porta San Paolo e Magliana la chiusura è prevista tra le 11 e le 10:30 circolazione ferroviaria regolare tra Magliana e Cristoforo Colombo lungo la tratta interrotta è possibile In alternativa utilizzare la linea B della metropolitana https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-02-2026 ore 16:30

Traffico Lazio del 16-02-2026 ore 17:30Il 16 febbraio 2026 alle 17:30, i lavori sulla A24 tra Roma e Teramo hanno causato rallentamenti, con code che si sono formate tra il raccordo anulare e la tangenziale di Roma.

Traffico Roma del 02-02-2026 ore 16:30Roma oggi si presenta molto congestionata.

Ep. 700, Il Nostro Ultimo Giorno in Vietnam: Dove Andremo Dopo PARTE 1.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.