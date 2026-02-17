Traffico Roma del 17-02-2026 ore 11 | 30
Martedì 17 febbraio 2026, alle 11:30, il traffico a Roma registra diversi disagi a causa di lavori e manifestazioni. La strada è bloccata sul Raccordo Anulare tra Aurelia e Salaria, dove si stanno effettuando interventi di manutenzione. Tra le cause, ci sono anche rallentamenti in via Salaria, tra Fidene e via dei Prati Fiscali, e nel centro storico, in particolare a Piazza della Repubblica, dove si svolge una cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. In Trastevere, dalle 11:30 alle 13:00, si svolge una manifestazione con corteo che attraversa via Garibal
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare nella tratto tra Aurelia e Salaria per lavori di manutenzione è chiusa la corsia tra l'area di Servizio Selva Candida e lo svincolo per Casal del Marmo in direzione Aurelia è proprio in via Salaria il traffico sta rallentando tra Fidene via dei Prati Fiscali in direzione della tangenziale in centro invece a Piazza della Repubblica questa mattina per una cerimonia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli sono possibili rallentamenti alla circolazione di chiusure a Trastevere invece dalle 11:30 alle 13 e annunciata una manifestazione con corteo con partenza e arrivo in via Garibaldi e passaggio anche in Piazza di San Cosimato Piazza di Santa Maria in Trastevere in via Aurelia traffico rallentato tra via di Acquafredda e via Aurelia Antica in direzione di Piazza Irnerio e infine su via di Castel Fusano chiuso al traffico il tratto tra via del Fosso di Dragoncello via dei Pescatori per la verifica delle alberature dopo la caduta di alcuni rami sulla carreggiata https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Traffico Lazio del 11-02-2026 ore 17:30
Buon pomeriggio, traffico nella norma nelle strade laziali, anche se il maltempo complica un po’ gli spostamenti.
Traffico Roma del 02-02-2026 ore 11:30
Questa mattina a Roma si sono verificati diversi disagi sulla viabilità.
Argomenti discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Aria inquinata, Legambiente: Roma ancora maglia nera per lo smog da traffico, ma esce dalla classifica dei record; Traffico 13, 14, 15, 16 e 17 febbraio 2026: le previsioni di Carnevale.
A Roma anche le auto elettriche contribuiscono alla congestione del traffico nella ZTL. Ne è convinta l’amministrazione comunale, che vuole introdurre una gabella annuale da 1.000 euro per l’accesso alla zona a traffico limitato. Una misura che scoraggerà gr facebook