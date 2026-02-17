Traffico Roma del 17-02-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma del 17 febbraio 2026 alle 8:30 si è intensificato a causa di diversi incidenti e lavori in corso. Molti automobilisti si sono fermati sulle principali arterie della città, creando lunghe code. Sulla carreggiata interna del raccordo si registrano rallentamenti tra classi e Salaria, mentre tra Casilina e doppia si formano file di veicoli. Anche sulla carreggiata esterna ci sono rallentamenti tra Ardeatina e doppia. La strada urbana Roma L’Aquila mostra code tra Tor Cervara e l’uscita per la tangenziale est, con traffico intenso anche sulla tangenziale stessa tra via dei Monti

Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra classi e Salaria ed ancora tra Casilina e doppia tra lentamente code anche la carreggiata esterna tra Ardeatina e doppia trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico ed ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia code tra il raccordo è via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra Fidene il bivio per la tangenziale sulla Roma Fiumicino code sempre per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio dei tagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma.