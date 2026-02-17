La Juventus ha subito una pesante sconfitta in Turchia, perché il Galatasaray ha segnato cinque gol nel match di ieri sera. La squadra turca ha dominato l’incontro all'Ali Sami Yen, portando a casa una vittoria netta per 5-2. I bianconeri hanno mostrato molte difficoltà in fase difensiva e si sono trovati subito in svantaggio, rendendo difficile il recupero. Con questa sconfitta, la qualificazione agli ottavi si complica notevolmente.

ISTANBUL (TURCHIA) - La Juventus vive una serata da incubo in Turchia ed esce dall'Ali Sami Yen con le ossa rotte e con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. Il Galatasaray allenato da Buruk rifila nell'andata del play-off un perentorio 5-2 ai ragazzi di Spalletti, protagonisti di un secondo tempo nefasto e condito da tanti errori individuali. I bianconeri hanno giocato in dieci dal 67', a seguito dell'espulsione di Cabal. Per i turchi segnano Sara, Lang (doppietta), Sanchez e Boey: la doppietta di Koopmeiners, l'unica nota lieta per la Juve, che era riuscita a chiudere in vantaggio la prima frazione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tracollo Juve in Turchia, il Galatasaray fa festa per 5-2

Come fa il Galatasaray ad avere così tanti soldi da permettersi Osimhen e Icardi in TurchiaIl Galatasaray riesce a pagare ingaggi elevati come quelli di Osimhen e Icardi grazie a una combinazione di fattori economici.

Juve da incubo in Turchia, il Galatasaray vince 5-2: Spalletti con un piede e mezzo fuori dalla ChampionsLa Juventus ha subito una sconfitta pesante in Turchia, con il Galatasaray che ha segnato cinque reti contro le due bianconere.

JUVENTINO PESCA IL GALATASARAY IN CHAMPIONS LEAGUE

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.