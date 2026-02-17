Tra musica dance e struggimento amoroso l' artista ha un solo obiettivo in questo Festival | divertirsi

Malika Ayane si presenta sul palco del Festival di Sanremo, dove l’ultimo suo spettacolo risale al 2021, un anno segnato dalla pandemia di Covid che ha bloccato le esibizioni dal vivo. Questa volta, l’artista ha scelto di concentrarsi sul divertimento, lasciando da parte tensioni e polemiche, e portando con sé un mix di musica dance e emozioni profonde. La sua esibizione, attesa da molti fan, promette di essere un momento di leggerezza e passione.