Tornano i carri di San Grugnone con il giro delle colonie e il gran veglione mascherato

A Conselice, i carri di San Grugnone tornano in strada dopo tre anni di sospensione, portando con sé il tradizionale giro delle colonie e il grande veglione mascherato. La ripresa di questa manifestazione, che dal 1919 anima le vie del paese, coinvolge decine di artisti locali che quest’anno hanno lavorato intensamente per costruire i carri più colorati e dettagliati di sempre.

Conselice si prepara a vivere l’edizione del Carnevale di San Grugnone, una tradizione che dal 1919 che riempie le strade con i suoi iconici carri allegorici, tutti rigorosamente artigianali e realizzati dalle mani esperte del territorio locale.Mercoledì 18 febbraio scatterà il programma con il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Inizia il Carnevale di Viareggio. Primo corso mascherato: alzabandiera, carri e poi i fuochi. È qui la festaQuesta mattina a Viareggio è iniziata ufficialmente la festa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.