Tornano i carri di San Grugnone con il giro delle colonie e il gran veglione mascherato
A Conselice, i carri di San Grugnone tornano in strada dopo tre anni di sospensione, portando con sé il tradizionale giro delle colonie e il grande veglione mascherato. La ripresa di questa manifestazione, che dal 1919 anima le vie del paese, coinvolge decine di artisti locali che quest’anno hanno lavorato intensamente per costruire i carri più colorati e dettagliati di sempre.
Conselice si prepara a vivere l’edizione del Carnevale di San Grugnone, una tradizione che dal 1919 che riempie le strade con i suoi iconici carri allegorici, tutti rigorosamente artigianali e realizzati dalle mani esperte del territorio locale.Mercoledì 18 febbraio scatterà il programma con il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Inizia il Carnevale di Viareggio. Primo corso mascherato: alzabandiera, carri e poi i fuochi. È qui la festaQuesta mattina a Viareggio è iniziata ufficialmente la festa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: I carri allegorici tornano a sfilare a Burano: domenica 15 e martedì 17 all'insegna della tradizione, spettacolo e magia del Carnevale di Venezia; Torna la sfilata di Carnevale con i carri a Nimis, sarà festa anche da Sappada a Basiliano; A Pitigliano tornano i carri allegorici di Carnevale; A Balestrate la 39esima edizione di Carnevalandia: tornano carri, maschere e il Ballo dei Pastori.
Carnevale a Cagliari: oggi, dopo 20 anni, tornano a sfilare i carri allegoriciC’è un’attesa elettrica che attraversa le strade della città in questa domenica 15 febbraio. Non è una domenica qualunque per il Carnevale cagliaritano: oggi scocca l’ora del gran ritorno. Dopo un d ... vistanet.it
Massa Lubrense. Tornano a sfilare i carri del Carnevale di TerminiIl programma predisposto dall’associazione Termini, non solo Carnevale, prevede anche tutta una serie di eventi ed iniziative per il divertimento dei grandi e, soprattutto, dei più piccoli. Cabaret, ... sorrentopress.it
Carnevale... #bassaromagnamia 12 febbraio dalle 12.30, Giro delle Colonie #Conselice Alle 21, Gran veglione mascherato in attesa del Carnevale di San Grugnone di domenica 1 marzo. 15 febbraio dalle 14.30, Carnevale #Alfonsine Sfilata con gruppi i facebook