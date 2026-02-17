Tornano i campi di E!State Liberi! | l’estate che trasforma i beni confiscati in futuro condiviso

I campi di E!State Liberi! riprendono dopo due anni di stop, portando in tutta Italia giovani e adulti a lavorare sui beni confiscati alla criminalità organizzata. Questa iniziativa si concentra su attività di formazione e partecipazione, trasformando luoghi sottratti alla criminalità in spazi di rinascita e condivisione. Durante l’estate, i partecipanti si impegnano in progetti concreti come la manutenzione di immobili e l’organizzazione di eventi culturali, contribuendo a recuperare spazi pubblici e rafforzare il senso di comunità.

Nell'estate 2026 la Calabria ospiterà 27 campi di formazione, trasformando terreni e strutture confiscate in spazi di impegno civile e comunità

La mappa dei beni confiscati alla mafia a Monza e Brianza evidenzia il percorso delle proprietà sequestrate alla criminalità organizzata.

Roma, 19 settembre – I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito una confisca definitiva di beni per un valore di 37 milioni di euro, nei confronti di due persone di Anzio.

